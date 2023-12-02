Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада, заявил Пушков

В субботу в Вероне культурная ассоциация «Венето — Россия» провела презентацию итальянского перевода книги Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия», которая в Италии вышла под названием «От Горбачева до Путина. Геополитика России». Российский сенатор выступил перед собравшимся по видеосвязи.
Отвечая на вопрос участников встречи о росте экономики РФ вопреки санкционному давлению, Пушков указал четыре причины, среди которых появление на рынке российских компаний, занявших место ушедших из России западных, а также активизация работы военно-промышленного комплекса.
Третьей причиной, по его словам, стала продажа газа и нефти за пределами Европы.
«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию — не всю, но немалую часть, в арабских странах, в Китае, в государствах Азии и Латинской Америки. Неспособность Запада привлечь на свою сторону глобальный Юг — это новые экономические возможности для России», — заключил сенатор.