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22:30 (мск), источник: © РИА Новости

Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада, заявил Пушков

РИМ, 2 дек — РИА Новости. Неспособность Запада убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала для России новые возможности в экономике, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

В субботу в Вероне культурная ассоциация «Венето — Россия» провела презентацию итальянского перевода книги Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия», которая в Италии вышла под названием «От Горбачева до Путина. Геополитика России». Российский сенатор выступил перед собравшимся по видеосвязи.

Отвечая на вопрос участников встречи о росте экономики РФ вопреки санкционному давлению, Пушков указал четыре причины, среди которых появление на рынке российских компаний, занявших место ушедших из России западных, а также активизация работы военно-промышленного комплекса.

Третьей причиной, по его словам, стала продажа газа и нефти за пределами Европы.

«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию — не всю, но немалую часть, в арабских странах, в Китае, в государствах Азии и Латинской Америки. Неспособность Запада привлечь на свою сторону глобальный Юг — это новые экономические возможности для России», — заключил сенатор.

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