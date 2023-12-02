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Спецоперация на Украине
23:16 (мск), источник: © РИА Новости

ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне

ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек — РИА Новости. Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч украинских военных, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Источник: AP 2023

По словам Бригера, ЕС должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, в том числе боеприпасами и системами вооружения, обучающими мероприятиями, адаптированными к потребностям украинцев.

«Мы уже обучили 34 тысячи украинских военных, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тысяч солдат. На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро», — приводит слова Бригера пресс-служба.

В ходе двухдневного визита Бригер встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, главой Сил обороны генералом Мартином Херемом, представителями МИД и парламента Эстонии. Он также посетил масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023, которые в пятницу завершились в Эстонии.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

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