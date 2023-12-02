Пентагон заявил, что «не даст России» одержать победу на Украине

«Мы не позволим (палестинскому движению) ХАМАС или (президенту России Владимиру) Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — сказал Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии.
Как отметил глава Пентагона, США сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.
«США — самая могущественная страна на Земле. Мы можем выполнять несколько задач одновременно», — указал Остин, назвав спецоперацию России на Украине «вызовом для союзников по НАТО» и «прямую атаку против основанного на правилах международного порядка».
«Таким образом, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность. И мы не можем позволить себе остаться в стороне», — резюмировал Остин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.