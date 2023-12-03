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10:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Александр Лукашенко из ОАЭ вылетает в Китай на встречу с Си Цзиньпином

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в Китай, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

В столице Поднебесной у белорусского лидера запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Кроме того, запланирован ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Этот визит станет вторым за год: в конце февраля — начале марта Александр Лукашенко уже летал в Китай.

Лукашенко и Си Цзиньпин встречались за все время 13 раз. В 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2023 годах, когда белорусский лидер летал с визитами в Китай. На полях саммитов ШОС лидеры встречались в 2016 году (Ташкент), в 2017-м (Астана), в 2019-м (Бишкек), в 2022-м (Самарканд).

Напомним, на прошлой неделе глава государства анонсировал ряд зарубежных визитов.

Первым из них стала поездка в ОАЭ, где Александр Лукашенко выступил на Всемирном климатическом саммите в Дубае, а также провел несколько встреч. Как рассказал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, глава государства встретился с президентами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

«И очень широкая гамма встреч прошла с лидерами стран Африки», — добавил глава внешнеполитического ведомства республики.

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