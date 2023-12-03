Снова выборы: в одном из сел на юге Молдовы проходит повторное голосование

На должность примара претендуют представители Партии перемен и Партии социалистов, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.
Также известно, что в населенном пункте будет открыт только один избирательный участок, он будет работать с 07.00 до 21.00.
В списки для голосования включены 770 человек. Для проведения выборов напечатано 768 бюллетеней (500 на румынском языке и 268 — на русском).
Для того чтобы выборы были объявлены действительными, в них должно принять участие не менее 20% от числа лиц, внесенных в списки избирателей.
В ЦИК напомнили, что после проведения в селе Алуату повторного голосования 19 ноября 2023 года, ни один из трех кандидатов на пост мэра не набрал более половины поданных голосов, чтобы быть избранным с первого тура.