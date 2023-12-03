США разместят в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дельности в 2024 году

Господин Филипс уточнил, что речь идет о наземных версиях ракеты SM-6 и крылатой ракеты «Томагавк» с дальностью полета от 500 м до 2,7 тыс. км. Дата и место размещения ракет неизвестны. Однако Анкит Панда, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир (признан иноагентом), рассказал Nikkei Asia, что США планируют разместить ракеты на военной базе на острове Гуам.
Nikkei Asia отмечает, что это развертывание станет первым с 2019 года, когда прекратился срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ, подписанный США и СССР в 1987 году, обязал стороны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1−5,5 тыс. км) и меньшей (0,5−1 тыс. км) дальности, а также не иметь, не производить и не испытывать таких ракет в будущем.