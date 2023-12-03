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11:23 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ратмир Мавлиев попробовал себя в роли водителя МАЗа

Сегодня, 3 декабря, Ратмир Мавлиев побывал на площадке нового снегоплавильного пункта в Уфе. Напомним, его запустили на улице Сагита Агиша.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мэр города оценил, как службы ведут борьбу со снегом. На новый объект свозятся осадки со всей южной части столицы Башкирии. Один из водителей МАЗа предложил Ратмиру Мавлиеву сесть за руль новой 20-тонной техники и выгрузить снег. Мэр Уфы согласился опробовать машину.

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«Новенькие МАЗы мы приобретаем у наших белорусских партнеров. Спасибо Радию Фаритовичу за поддержку и всестороннюю помощь Уфе. Будем и дальше строить снегоплавильные пункты, чтобы ускорить очистку города в зимнее время», — отметил Ратмир Мавлиев.

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