Кличко предупредил Зеленского о расплате за совершенные ошибки

«А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», — сказал Кличко.
По его словам, украинцы задаются вопросом, почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев, а также как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву. Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».
Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.
«Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его конкретные слова — несправедливо», — сказал Кличко.
Накануне вышло еще одно интервью Кличко западным изданиям — в беседе со Spiegel политик снова раскритиковал нынешние власти Украины. «В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека. Сейчас существует только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).
По словам главы Киева, руководители украинских городов в первые недели конфликта сыграли ключевую роль в качестве лидеров мнений и оказывали помощь военным, но в офисе Зеленского считают их атавизмом и препятствием для централизации власти. Журналист спросил Кличко, находится ли демократия в стране под серьезной угрозой, тот после паузы ответил утвердительно, но выразил уверенность, что авторитаризм на Украине не приживется из-за свободолюбия украинцев.
Кличко не впервые конфликтует с руководством Украины, причиной одного из инцидентов стала гибель людей, которые не смогли попасть в закрытое бомбоубежище в Киеве.
«Страна.ua» писала летом о совещаниях в офисе Зеленского по вопросу отставки Кличко. Зеленский тогда заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и в конце выступления добавил, что «может быть нокаут». Кличко затем спрашивали о его президентских амбициях, на что он ответил: «Вот ты начинаешь задавать такие вопросы, Владимир Александрович [Зеленский] начинает нервничать, а у меня потом начинаются обыски после таких вот вопросов по президентству».