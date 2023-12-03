12:21 (мск), источник: АиФ Пермь
Губернатор Дмитрий Махонин поздравил земляков с 18-летием Пермского края
Пермский край был образован в 2005 году.
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Губернатор Дмитрий Махонин поздравил земляков с Днём рождения Пермского края, который традиционно отмечают в первое воскресенье декабря.
Пермский край был образован в 2005 году, в 2023 году ему исполняется 18 лет.
«Это был первый опыт объединения регионов в стране после принятия нового конституционного закона. Прикамье выступило первопроходцем, по нашей модели начал и процесс укрупнения и другие субъекты страны, — пояснилДмитрий Махонин. — Объединение придало новый импульс для развития наших территорий».
В завершение глава региона выразил надежду на то, что единство и любовь прикамцев к родной земле помогут региону справиться со всеми задачами.