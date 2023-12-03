14:09 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Молдове будет создан институт исследований сельского хозяйства и ветеринарии
КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности заявило о намерении учредить в Молдове общественный институт прикладных исследований в области сельского хозяйства и ветеринарии. Это будет сделано за счет реорганизации научно-практических институтов под руководством министерства и госкомиссии по тестированию сортов растений. Цель данных изменений — создать благоприятные условия для инноваций и исследований в этой области.