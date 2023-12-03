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14:09 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдове будет создан институт исследований сельского хозяйства и ветеринарии

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности заявило о намерении учредить в Молдове общественный институт прикладных исследований в области сельского хозяйства и ветеринарии. Это будет сделано за счет реорганизации научно-практических институтов под руководством министерства и госкомиссии по тестированию сортов растений. Цель данных изменений — создать благоприятные условия для инноваций и исследований в этой области.

Источник: Sputnik.md

Инициатива Минсельхоза обсуждалась на встрече руководства ведомства с представителями бизнес-среды и академического сообщества в области виноделия и пищевых технологий.

«Цель переговоров — изучить различные перспективы развития науки и исследований, исходя из потребностей и проблем сельскохозяйственного сектора», — отметил на встрече глава Минсельхоза Владимир Боля.

В беседе обсуждались вопросы структуры и функционирования нового института, который должен будет отвечать новым тенденциям в исследованиях и научной деятельности.

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