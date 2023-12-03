Узбекские водительские права теперь будут действовать в ОАЭ

Глава МВД Узбекистана Пулат Бобожонов посетил ОАЭ с целью обсуждения вопросов, связанных с развитием отношений сотрудничества с МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
В рамках визита министрами внутренних дел двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании «О взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов».
С вступлением в силу настоящего Меморандума о взаимопонимании граждане обеих стран получат право управлять транспортными средствами при наличии национальных водительских прав во время посещения территории другой страны (за исключением тех, кто приезжает на долгосрочное проживание).
Также предусмотрено, что граждане Узбекистана, являющиеся резидентами ОАЭ (получившие право долгосрочного проживания) и имеющие национальное водительское удостоверение, будут освобождены от сдачи соответствующих теоретических и практических тестов на момент получения водительских прав данной страны.
Планируется, что документ вступит в силу 27 января 2024 года.