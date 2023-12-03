Киссинджер предлагал не создавать Палестину ради Израиля

Формальное заключение мира в рамках израильско-палестинского конфликта не будет гарантировать безопасность в долгосрочной перспективе, а трудность решения проблемы создания двух государств демонстрируется появлением палестинских боевиков «Хамаса».
«Газа была объявлена квазинезависимой [бывшим премьер-министром Израиля Ариэлем] Шароном, чтобы проверить возможность решения проблемы двух государств. На самом деле это привело к гораздо более сложной ситуации», — уточнил Киссинджер.
Западный берег следует передать Иордании «вместо стремления к решению проблемы двух государств, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости свергнуть Израиль», отмечал он.
«Надеюсь, что в конце состоятся переговоры, которые мне выпала честь вести в конце войны Судного дня [октябрь 1973 г.]. В то время Израиль был сильнее по отношению к окружающим державам. Сегодня требуется более активное участие Америки, чтобы предотвратить продолжение конфликта», — сказал Киссинджер.
В то же время ряд стран призывают к созданию двух государств. По версии генсека ООН Антониу Гутерриша, только сосуществование двух государств может обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке. Он осудил атаку палестинской группировки «Хамас» на Израиль, отметив при этом, что действия боевиков не могут быть поводом «для коллективного наказания палестинского народа».
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны «Хамаса» и имеет право на защиту. При этом президент неоднократно призывал к созданию независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильская сторона не раз говорила, что целью операции в секторе Газа является уничтожение палестинской группировки «Хамас». 2 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для уничтожения «Хамаса» предстоит 10 лет военных действий и Израилю необходимо сформулировать более точную цель своих действий. Французский лидер добавил, что уничтожение всей территории или бомбардировка «всего гражданского потенциала» не является «хорошим ответом на действия террористической группировки».