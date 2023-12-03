20:40 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
ЦИК установила даты проведения заседаний новых городских и районных советов
Назначены даты проведения первых после местных выборов заседаний районных и муниципальных советов.
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КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Первое заседание муниципального совета Кишинева в новом составе состоится в четверг, седьмого декабря, в 12.00. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на совещании в воскресенье.
Еще одним постановлением ЦИК назначила на шестое декабря созыв первого заседания Унгенского районного совета.
Также на совещании в воскресенье ЦИК приняла во внимание запрос об отзыве полномочий представителя в комиссии от Партии социалистов Республики Молдова Вадима Филипова, недавно утвержденного парламентом Республики Молдова в качестве члена Центризбиркома.
Также ЦИК утвердила отзывы мандатов советников в нескольких местных советах и утверждения на эти должности запасных кандидатов. Заявления об отставке были поданы из-за несовместимости основной деятельности народных избранников с должностью городского или районного советника. В Центризбиркоме напомнили, что в таких случаях местный избранник должен либо уволиться с занимаемой должности, либо сдать мандат советника в течение 30 дней.