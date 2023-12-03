Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья для службы

В карточке говорится, что проект постановления правительства «направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, граждан, призываемых на военные сборы».
Документ будет вносить изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Оно, в частности, оговаривает, при наличии каких заболеваний (17 категорий) гражданам присваивается та или иная категория годности к военной службе.
Также оно регулирует процесс обследования и освидетельствования граждан при поступлении на военную службу и в иных связанных с этим случаях.
Общественное обсуждение проекта началось еще 28 ноября и должно завершиться 12 декабря.
В прошлом году изменить критерии годности к военной службе и исключить некоторые болезни, при которых призывник признается негодным к службе, предложила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В частности, она упоминала в числе тех заболеваний, при которых призывников не берут в армию, плоскостопие и сколиоз.
Сейчас предусмотрены следующие категории годности к армии: А — годен; Б — годен с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен; Г — временно не годен; Д — не годен (например, при эпилепсии, бронхиальной астме тяжелой степени, артритах со значительным нарушением функций и т. д.).
Категории Б, В, Г присваиваются в зависимости от степени выраженности заболеваний, также категория годности может различаться при одной болезни в зависимости от графы (они различаются тем, что относятся к разным группам — те, кто впервые становятся на учет; призывники; контрактники и офицеры запаса).
1 декабря Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил, согласно которому она повысится до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Прошлым указом от августа 2022 года штатная численность была определена в 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.