В офисе Зеленского рассказали о жестких дискуссиях с Валерием Залужным

«Дискуссии жесткие бывают? Безусловно. Это нормальная управленческая модель. Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи. Нет никакого конфликта», — сказал господин Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.
Валерий Залужный в статье для The Economist высказал мнение о том, что ситуация на фронте в зоне российско-украинского военного конфликта «зашла в тупик». Владимир Зеленский выразил несогласие с позицией главнокомандующего. После чего в украинских СМИ распространилась информация о конфликте президента и военного руководства страны.
27 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку. По ее словам, господин Залужный не представил план «замысла на 2024 год» во время «непубличной дискуссии» с военными. В офисе президента раскритиковали слова депутата.
2 декабря группа «Рейтинг» сообщила, что Валерий Залужный обошел президента Владимира Зеленского на 13 процентных пунктов в рейтинге доверия украинцев. Доверие к главкому ВСУ сложилось на уровне 82%, к господину Зеленскому — 72%. Согласно данным, снижение доверия к действующему президенту началось в июле 2023 года.
1 декабря, Владимир Зеленский заявил, что боевые действия сделали невозможным проведение президентских выборов в стране. Он отметил, что готов провести выборы, однако, по его мнению, большинство украинцев считают голосование в таких условиях «опасным и бессмысленным». Источники украинских СМИ предлагают, что такое решение президента связано с «проблемой Залужного». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пока не заявлял о намерении баллотироваться в президенты.