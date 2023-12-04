В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское

«(При штурме поселка. — Прим. ред.) противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — отметил представитель ведомства.
Десантникам из состава Южной группировки войск при разведке и доразведке позиций ВСУ с воздуха удалось вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку. Также бойцы ВДВ обнаружили основные опорные пункты и огневые средства украинских силовиков.
«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — сообщили в министерстве обороны.
Точные удары по пунктам управления и подавление огневых средств Киева деморализовали украинских боевиков. Вслед за этим штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с нескольких направлений.
При этом операторы БПЛА с воздуха сопровождали атакующие подразделения, предупреждая о новых огневых точках ВСУ и минировании путей штурма.
«Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп», — добавили министерстве.
Об освобождении Артемовского в военном ведомстве сообщили 29 ноября.
Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.