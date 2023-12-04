07:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Китае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, накануне прибывший в Китай с двухдневным визитом, проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Господин Лукашенко заявил, что повышение уровня отношений двух стран придало мощный импульс углублению их сотрудничества.
Встреча проходит в китайской правительственной резиденции Дяоюйтай. По словам белорусского президента, их прошлая встреча, прошедшая 1 марта, «стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год». С марта представителями стран было организовано более 120 взаимных визитов, «которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями», уточнил он.
«Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества. Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая», — пообещал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
Господин Лукашенко посещает Китай
Лаура Кеффер