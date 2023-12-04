Главное
Спецоперация на Украине
07:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, накануне прибывший в Китай с двухдневным визитом, проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: AP 2023

Господин Лукашенко заявил, что повышение уровня отношений двух стран придало мощный импульс углублению их сотрудничества.

Встреча проходит в китайской правительственной резиденции Дяоюйтай. По словам белорусского президента, их прошлая встреча, прошедшая 1 марта, «стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год». С марта представителями стран было организовано более 120 взаимных визитов, «которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями», уточнил он.

«Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества. Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая», — пообещал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Господин Лукашенко посещает Китай 3—4 декабря. В предыдущий раз президент Белоруссии приезжал в КНР 28 февраля, его рабочий визит продлился до 2 марта. Тогда они с господином Си обсуждали в том числе создание совместных предприятий в области станкостроения и электротранспорта.

Лаура Кеффер

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александрпереговоры