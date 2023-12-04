FT: помощь ЕС Украине на €50 млрд оказалась под угрозой из-за споров по бюджету

По сведениям издания, государства — члены ЕС «далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии брюссельского саммита». По словам одного из чиновников, достичь бюджетного соглашения будет «очень, очень трудно». Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года.
Неспособность одобрить долгосрочное финансирование, а также предложение о выделении Украине военной помощи на €20 млрд в ближайшие четыре года «станут ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада», говорится в статье. «Наступает момент истины», — констатировал представитель ЕС.
По оценке FT, финансирование Брюсселем Украины превратилось «в политический футбол в контексте более широких дебатов о бюджетных приоритетах ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева в предложении вместе с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета в 2021—2027».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил ранее не включать в повестку дня саммита ЕС вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество. Он пояснил, что Будапешт выступает против подобных переговоров, поскольку считает, что Украина к этому не готова и последствия такого шага не проанализированы.
В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине в €18 млрд. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.