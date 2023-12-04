Депутат Гурулев сообщил о возрождении «Смерша» в новых регионах России

«Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!») — название контрразведывательных организаций, действовавших в Советском Союзе во время Второй мировой войны.
Гурулев пояснил, что упомянутое управление действует по принципу советской военной контрразведки. «Мы говорили про “Смерш”, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях, но сегодня нам пытаются помешать и в тылу. Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе к вопросам защиты», — написал депутат в Telegram.
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. Глава Крыма Сергей Аксенов в марте предложил возродить контрразведывательную организацию по типу «Смерш» по отношению к «пятой колонне».