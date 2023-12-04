Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров

«Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», — указал президент, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.
Ранее депутаты одобрили соглашение между болгарским министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.
За передачу техники проголосовали 152 депутата правящего большинства, против — 57 представителей оппозиционных партий.
Украинской стороне должна была быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, — всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена.