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12:29 (мск), источник: ТАСС

Планы Путина, книга Назарбаева и украинская «бездонная бочка». Темы брифинга Пескова

График президента РФ Владимира Путина, планы Евросоюза выделить Украине €50 млрд и нарушение американским кораблем суверенитета Китая стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств: «Как правило, на таких церемониях президент выступает с обзорной речью по внешнеполитическим вопросам».

Также президент наградит волонтера года в рамках международной премии «Мы вместе» и посетит выставку «Россия» на ВДНХ.

Вечером российский лидер по видеосвязи примет участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

На этой неделе у Путина планируются международные контакты. Кремль своевременно проинформирует о них.

О книге Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал свою книгу Путину, ее передадут российскому лидеру. «Это такой авторский экземпляр».

О европейской помощи Киеву

Что касается публикации Financial Times о разногласиях в ЕС относительно €50 млрд помощи Украине, «наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев»: «Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской».

«Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения».

Об инциденте с американским кораблем

Относительно заявлений Китая о нарушении его суверенитета американским кораблей в Кремле напоминают, что против любых провокаций: «В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности».

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