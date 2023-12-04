Планы Путина, книга Назарбаева и украинская «бездонная бочка». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств: «Как правило, на таких церемониях президент выступает с обзорной речью по внешнеполитическим вопросам».
Также президент наградит волонтера года в рамках международной премии «Мы вместе» и посетит выставку «Россия» на ВДНХ.
Вечером российский лидер по видеосвязи примет участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
На этой неделе у Путина планируются международные контакты. Кремль своевременно проинформирует о них.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал свою книгу Путину, ее передадут российскому лидеру. «Это такой авторский экземпляр».
Что касается публикации Financial Times о разногласиях в ЕС относительно €50 млрд помощи Украине, «наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев»: «Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской».
«Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения».
Относительно заявлений Китая о нарушении его суверенитета американским кораблей в Кремле напоминают, что против любых провокаций: «В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности».