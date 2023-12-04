Матвиенко: запреты в сфере абортов не решат проблемы, власти не пойдут на это

Она напомнила, что есть опыт, который закончился печальными последствиями, — нелегальный рынок услуг, рост женской смертности и так далее. «Точно по такому пути мы не пройдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе», — сказала Матвиенко.
Сенатор добавила, что с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов. «Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями, в том числе статусных людей, на мой взгляд, недопустимы. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется», — подчеркнула она. Матвиенко отметила, что проблема сложная. «Несмотря на то, что за последние пять лет на 25% снизилось количество абортов, тем не менее цифры пока очень тревожные. Безусловно, мы все думаем и работаем над решением этой проблемы», — подчеркнула политик.
По ее мнению, когда женщина в силу разных обстоятельств встает перед выбором — рожать ребенка или делать аборт — важна поддержка близких людей, а также разъяснения врачей о рисках прерывания беременности. «Нас очень тревожит, что растет количество бесплодных пар. Часть этой проблемы — в том числе в искусственном прерывании беременности женщин, которые потом не могут стать матерью, несмотря ни на какие новые технологии», — подчеркнула Матвиенко.
Глава Совфеда убеждена, что главный ключ государственной политики в этом направлении заключается в убеждении, поддержке и конкретной помощи. «Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством», — сказала она, добавив, что зачастую именно из-за бытовой неустроенности женщины идут на такой шаг, о котором потом жалеют всю жизнь.