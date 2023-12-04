18:08 (мск), источник: Ведомости
Путин: стремление помочь нуждающимся — в культуре народов России
Президент первый раз посетил выставку «Россия» на ВДНХ и наградил волонтеров.
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Стремление помочь нуждающимся на протяжении всей истории было присуще народам России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года — 2023» в рамках международной премии «Мы вместе» на ВДНХ.
«В традициях, в культуре народов РФ чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования нашей страны. Передается их поколения в поколение», — подчеркнул Путин.
По словам президента, волонтеры работают практически во всех сферах жизни общества: здравоохранении, экологии, образовании и др.
«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь наших бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им напрямую, их семьям в тылу: матерям, отцам, женам и их детям. Вот за это — а для нас это на сегодня одна из главнейших задач — низкий вам поклон, спасибо большое», — поблагодарил глава государства.
Награду «Волонтер года — 2023» из рук президента получила организатор экоотряда «Юннаты из Ростка» жительница Воронежа Наталья Аминева. Сейчас вместе с семьей она помогает участникам: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.
Конкурс называется «Мы вместе». И вот пока мы вместе — мы непобедимы.
Международная премия «Мы вместе» позволяет поддержать значимые социальные инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В этом году грантовый фонд Премии составляет 90 млн руб. Награду победителям традиционно вручает президент России. В 2022 г. «Волонтером года» стал Владимир Тараненко. Он участвовал в эвакуации более 30 000 жителей Донецкой народной республики, а также занимался доставкой гуманитарных грузов.
Интерес государства к волонтерам Путин объяснил в 2018 г. По словам президента, именно в волонтерском движении больше всего сконцентрированы отзывчивость, доброта, терпимость и гражданственность. Добровольчество делает общество не только более добрым, но и более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам.