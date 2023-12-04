21:14 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем», — сказал он.

Селиванов уточнил, что на этом участке работают такие бригады добровольцев, как «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

Об освобождении Артемовского в Минобороны сообщили 29 ноября.

Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.

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