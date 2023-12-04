19:58 (мск), источник: © РИА Новости
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин оказался в списке претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time.
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Всего в шорт-листе девять номинантов. В числе прочих там числятся британский король Карл III, поп-дива Тэйлор Свифт и кукла Барби.
Про Путина говорится, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа «Группы Вагнера», но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года Time его признавал в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.
В шорт-лист также вошли бастовавшие сценаристы и актеры Голливуда, председатель КНР Си Цзиньпин с «беспрецедентным» третьим сроком, певица Тэйлор Свифт с рекордными заработками, Сэм Альтман, ненадолго покинувший и быстро вернувшийся на пост главы компании OpenAI — разработчика искусственного интеллекта ChatGPT.
В числе претендентов значатся американские прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, кукла Барби, про которую снят фильм с рекордной кассой, воцарившийся британский монарх Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, ведущий борьбу с невиданной инфляцией.
Уточняется, что журнал объявит победителя в среду.
В 2022 году человеком года Time назначил Владимира Зеленского и «дух Украины». В этот раз в списке претендентов оба отсутствуют. Традиция выбирать человека года — лицо, группу или явление, оказавшее наибольшее влияние на мир в предшествующие 12 месяцев — восходит к 1927 году.