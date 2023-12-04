Главное
Главные новости к вечеру 4 декабря
19:58 (мск), источник: © РИА Новости

Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин оказался в списке претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time.

Источник: © РИА Новости

Всего в шорт-листе девять номинантов. В числе прочих там числятся британский король Карл III, поп-дива Тэйлор Свифт и кукла Барби.

Про Путина говорится, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа «Группы Вагнера», но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года Time его признавал в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.

В шорт-лист также вошли бастовавшие сценаристы и актеры Голливуда, председатель КНР Си Цзиньпин с «беспрецедентным» третьим сроком, певица Тэйлор Свифт с рекордными заработками, Сэм Альтман, ненадолго покинувший и быстро вернувшийся на пост главы компании OpenAI — разработчика искусственного интеллекта ChatGPT.

В числе претендентов значатся американские прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, кукла Барби, про которую снят фильм с рекордной кассой, воцарившийся британский монарх Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, ведущий борьбу с невиданной инфляцией.

Уточняется, что журнал объявит победителя в среду.

В 2022 году человеком года Time назначил Владимира Зеленского и «дух Украины». В этот раз в списке претендентов оба отсутствуют. Традиция выбирать человека года — лицо, группу или явление, оказавшее наибольшее влияние на мир в предшествующие 12 месяцев — восходит к 1927 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир