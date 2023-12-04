Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС

Миссия ЕС EUCAP Sahel Niger была учреждена в 2012 году. Согласно внешнеполитической службе ЕС, ее целью является укрепление сектора внутренней безопасности Нигера и его способности противостоять различным угрозам. В стране постоянно присутствует около 120 представителей миссии.
При этом, как сообщило нигерское государственное агентство ANP, 4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.
В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. В октябре ЕС объявил о создании механизма введения односторонних санкций в отношении Нигера.