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22:11 (мск), источник: РБК

Путин заявил, что мигранты должны уважать российские традиции

Россия должна обеспечивать права мигрантов, но интересы россиян должны быть в приоритете, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

Источник: РИА "Новости"

«Не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться баланс, баланс этнокультурный. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук, но нужно, безусловно, этих людей готовить», — сказал он.

По словам Путина, мигранты должны соблюдать российское законодательство, а также уважать традиции народов России.

«Разумеется, и их права мы, как цивилизованная страна, должны обеспечивать. Ставя во главу угла, прежде всего, надо прямо сказать, интересы граждан Российской Федерации во всех сферах, мы должны рассматривать все эти вопросы в комплексе», — добавил президент.

В сентябре Путин уже заявлял, что интересы россиян важнее миграционного притока. Российский президент отмечал, что к ситуации с потоком мигрантов необходимо подходить аккуратно и не допустить образования гетто.

Модератор сессии Илья Доронов на Восточном экономическом форуме обратил внимание, что в некоторых странах образуются районы мигрантов, куда не может попасть даже полиция. «Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве», — ответил ему Путин.

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