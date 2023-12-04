В Госдепе назвали положение Киева тяжелым

«Определенно положение на поле боя тяжелое…, что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает», — сообщил он журналистам на брифинге.
Миллер отметил, что из первоначально выделенных американским конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы.
«Очень скоро они закончатся», — добавил он.
Пентагон к середине ноября использовал 97% ранее согласованных ассигнований для Украины, а госдеп полностью израсходовал средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».