Спецборт МЧС доставил в Москву еще 120 россиян из сектора Газа

С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС из сектора Газа в Россию привезены свыше 880 человек, из них более 380 детей. Всем прибывшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Пункты временного размещения для прибывших размещены в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.
Первые россияне были эвакуированы из сектора Газа в начале ноября. Россиян, проживающих в анклаве, перевозят через КПП «Рафах» в Каир, а оттуда в Россию. Пропуск иностранцев через контрольно-пропускной пункт был закрыт во время перемирия между Израилем «Хамасом».
О возобновлении эвакуационных мероприятий представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило 2 декабря. На следующий день, 3 декабря, КПП «Рафах» пересекли 133 россиянина.