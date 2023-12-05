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00:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Спецборт МЧС доставил в Москву еще 120 россиян из сектора Газа

Самолет Ил-76 из Каира с 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово. В том числе на борту находятся 30 детей, сообщили в МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС из сектора Газа в Россию привезены свыше 880 человек, из них более 380 детей. Всем прибывшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Пункты временного размещения для прибывших размещены в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Первые россияне были эвакуированы из сектора Газа в начале ноября. Россиян, проживающих в анклаве, перевозят через КПП «Рафах» в Каир, а оттуда в Россию. Пропуск иностранцев через контрольно-пропускной пункт был закрыт во время перемирия между Израилем «Хамасом».

О возобновлении эвакуационных мероприятий представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило 2 декабря. На следующий день, 3 декабря, КПП «Рафах» пересекли 133 россиянина.

Лусине Баласян.

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