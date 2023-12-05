Она отметила, что российский лидер еще в прошлом году утверждал, что военная операция идет по плану, однако многие считали эти слова «пропагандой» со стороны РФ. Однако на сегодняшний день необходимо признать, что дела у России идут хорошо, в то время как Украина опасается начала российского наступления, признала Бой. Кроме того, журналистка добавила, что Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе.
«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», — подчеркнула она.
Журналистка также признала, что вопреки ожиданиям стран Запада экономика России не только «не рухнула» под натиском санкций, но и стремится к росту.
«Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды», — говорится в публикации.
По словам немецкого обозревателя Энн Дорит Бой, россияне не собираются сдаваться, а Владимир Путин доволен тем, что Россия вернула себе «суверенитет глобальной державы».
4 декабря газета The Washington Post написала, что причинами, которые привели к провалу контрнаступления Украины, являются разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил.
В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.
В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он также указал на отсутствие каких-либо результатов у Украины.
Кроме того, 5 октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.