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5 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

Прямая линия с губернатором Куйвашевым начнется в 12 часов 5 декабря

Глава региона ответит на вопросы свердловчан в прямом эфире.

Губернатор Свердловской области сегодня, 5 декабря, проведет прямую линию с жителям региона. Евгений Куйвашев начнет отвечать на вопросы уральцев в прямом эфире в 12.00 в эфире «Областного телевидения».

Также трансляцию можно посмотреть в группе «Свердловская область» во «ВКонтакте».

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