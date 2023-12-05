5 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
Прямая линия с губернатором Куйвашевым начнется в 12 часов 5 декабря
Глава региона ответит на вопросы свердловчан в прямом эфире.
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Губернатор Свердловской области сегодня, 5 декабря, проведет прямую линию с жителям региона. Евгений Куйвашев начнет отвечать на вопросы уральцев в прямом эфире в 12.00 в эфире «Областного телевидения».
Также трансляцию можно посмотреть в группе «Свердловская область» во «ВКонтакте».