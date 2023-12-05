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08:37 (мск), источник: ТАСС

Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Младшая сестра кубинского государственного и политического деятеля Фиделя Кастро Хуанита Кастро умерла 4 декабря в Майами (штат Флорида) на 91-м году жизни. Об этом заявила ее представитель Мария Антониетта Коллинс.

«Это новость, которую я бы никогда не хотела сообщать, но которую я обязана сообщить, будучи ее представителем на протяжении трех десятилетий. Сегодня в возрасте 90 лет умерла Хуанита Кастро — исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы», — написала она на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что похороны покойной пройдут в закрытом режиме.

Хуанита Кастро покинула остров в 1964 году, после чего неоднократно публично выступала с критикой в адрес кубинских властей. Позже она призналась, что с 1961 года сотрудничала с Центральным разведывательным управлением США.

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