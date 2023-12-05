Депутаты приняли новый порядок избрания мэра и бюджет города Новосибирска

Напомним, что на прошлой XXIX сессии депутатов Совета депутатов города Новосибирска сессии парламентарии приняли в первом чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатуры на должность мэра города Новосибирска. В нем закреплено, что претенденты должны будут пройти два этапа — тестирование и собеседование, по результатам которых конкурсная комиссия оценит их компетентность по шкале от 1 до 5 баллов. Известно, что победителями признаются кандидаты, получившие средний балл 2,6 и выше по итогам второго этапа конкурса.
Во втором чтении депутаты предложили три поправки, две из которых были отклонены путём голосования. Была принята поправка от председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, которая предусматривает, что конкурсная комиссия будет определять не только основные требования к содержанию теста, но и организацию, осуществляющую разработку его вопросов.
«Сегодня мы поставили окончательную точку в принятии нормативных документов и вышли на новую схему избрания мэра, которого будет выбирать Совет депутатов города Новосибирска. Принимая подобное решение, мы берём на себя очень большую ответственность перед горожанами. При этом отмечу, что голосование за мэра остаётся публичным», — отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский (депутатское объединение «Единая Россия»).
Также депутаты рассмотрели городской бюджет на следующий год и перспективный период 2025—2026 годы. Документ традиционно ориентируется на социальную сферу, на которую выделено 54% всех бюджетных средств. Он составлялся с учётом замечаний и предложений всех профильных комиссий и депутатских объединений. В частности, депутатское объединение «Единая Россия» приготовила пакет для мэрии, в который вошли 26 предложений. Они затронули практически все сферы города.
По словам председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилла Покровского (депутатское объединение «Единая Россия»), представители власти увеличили бюджетные ассигнования на выполнение обращений граждан. Если раньше на одного депутата выделялось 3,5 млн рублей, то со следующего года сумма возрастёт до 4 млн. Также эксперты обратили внимание на финансирование текущей деятельности районных администраций и центрального округа, средства на каждый из которых увеличили на 10 млн рублей. Депутаты отметили важность содержания, строительства и ремонта дорожного сектора в городе. В бюджет 2024 года на ремонт заложили средства в размере 100 млн рублей.
«Два года назад мы вступили в программу “Безопасные школьные маршруты”, которую поэтапно осуществляем в городе. В бюджет заложили достаточно серьёзные средства, которые будут работать на реализацию программы комплексно — это и подготовка территорий школьных маршрутов, возможный демонтаж сооружений, и подготовка тротуаров и дорог. Значительные средства будут выделены на освещение — 75 млн — это, я думаю, ощутят на себе горожане», — прокомментировал Кирилл Покровский.
Также Кирилл Евгеньевич отметил, что при формировании бюджета представители власти уделили внимание вопросу озеленения Новосибирска. Так, преобразится внешний вид города, что впоследствии повлияет на улучшение экологии.
«Все сферы обозначить сложно, но мы не упустили в работе ни одной из них. Хочу поблагодарить органы муниципальной власти за продуктивный диалог — они услышали практически все просьбы. Мы ретранслируем пожелания граждан. Я уверен, что они ощутят на себе улучшение общего тренда в социальной и бытовой сферах города», — резюмировал Кирилл Покровский.
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