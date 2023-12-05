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5 декабря, источник: Реальное время

Владимир Путин наградил двух татарстанцев

Еще российский лидер объявил благодарность двум работникам «Татнефти».

Источник: Реальное время

Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами двух жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, замдиректора департамента безопасности акционерного коммерческого банка «Ак Барс» вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени. Его удостоили награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Генеральный директор ООО «Мостостроительное управление» Бахрам Талыб оглы Мустафаев удостоился звания «Заслуженный строитель России» за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

Еще российский лидер объявил благодарность двум работникам «Татнефти». Владимир Путин отметил руководителя управления компании Рамиля Абдрахманова и инженера управления по реализации проектов строительства Елену Белову.

В сентябре президент России удостоил медали ордена «Родительская слава» семью из Татарстана. Награда досталась чете Ханифовых.

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