5 декабря, источник: Реальное время
Владимир Путин наградил двух татарстанцев
Еще российский лидер объявил благодарность двум работникам «Татнефти».
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Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами двух жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, замдиректора департамента безопасности акционерного коммерческого банка «Ак Барс» вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени. Его удостоили награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Генеральный директор ООО «Мостостроительное управление» Бахрам Талыб оглы Мустафаев удостоился звания «Заслуженный строитель России» за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.
Еще российский лидер объявил благодарность двум работникам «Татнефти». Владимир Путин отметил руководителя управления компании Рамиля Абдрахманова и инженера управления по реализации проектов строительства Елену Белову.
В сентябре президент России удостоил медали ордена «Родительская слава» семью из Татарстана. Награда досталась чете Ханифовых.