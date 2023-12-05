5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко: Беларусь и Таиланд имеют большой потенциал сотрудничества
Белорусский лидер уверен, что расстояние не мешает жителям обеих стран сотрудничать во многих вопросах.
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и народ этой страны с Национальным днем Королевства Таиланд, текст опубликовала пресс-служба главы государства.
«Уверен, что Минск и Бангкок имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН».
По мнению Лукашенко, расстояние между странами никак не препятствует белорусам и таиландцам успешно выполнять задачи по укреплению государственного суверенитета и повышению благосостояния, а также совместно искать решения для острых мировых вопросов мира и безопасности — в том числе продовольственной, ядерной и военной составляющих.
Президент Беларуси пожелал Королю Таиланда счастья и здоровья, народу этой страны — прогресса и благополучия.
Ранее Лукашенко заявил, что в Минске всегда рассматривали Королевство как перспективного партнера в Юго-Восточной Азии.
«И хорошо понимаем, что нынешний уровень торговли не соответствует имеющемуся потенциалу».
В качестве перспективных направлений он назвал промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику.
Национальный день Королевства Таиланд
В этот день в Таиланде празднуется День рождения Его Величества короля Пумипона Адуньядета (родился 5 декабря 1927 года), известного также как Рама IX (Rama IX). Король происходил из династии Чакри, правящей Таиландом с 1782 года.
Раму IX тайцы называли «Отцом нации — королем королей». После его ухода из жизни 5 декабря продолжает оставаться национальным праздником в знак его уважения.
Король в Таиланде является самой почитаемой фигурой, а королевская семья пользуется большим уважением. В Уголовном кодексе есть даже специальная статья, которая защищает членов королевской семьи от любых выпадов, клеветы и оскорблений. Нарушившим закон грозит тюремный срок от 3 до 15 лет.
Празднования в этот день проходят по всему Таиланду. По традиции все правительственные здания и сооружения украшаются разноцветными иллюминациями.
День рождения короля является также и Днем отца в стране.