Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Pchela.News

Путин удостоил государственных наград 21 медработника из Челябинска

Президент России Владимир Путин удостоил госнаград 21 медработника из Челябинска. Все они отмечены за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом Пирогова награждён заместитель главного врача Челябинской областной детской клинической больницы Николай Ростовцев.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены:

Елена Ковтунова — медицинский психолог Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ); Андрей Маслов — водитель автомобиля Областной клинической больницы № 2 (ОКБ № 2); Евгения Тяпкин — водитель автомобиля ЧОДКБ; Семён Ульянов — водитель автомобиля ЧОДКБ.

Медалью Луки Крымского отмечены:

Ольга Байшева — старшая медсестра ОКБ № 2; Ирина Благих — врач ОКБ № 2; Елена Васильева — врач ЧОДКБ; Регина Зарипова — врач поликлиники Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ; Наиля Изместьева — старшая медсестра ОКБ № 2; Юлия Калатина — врач ЧОДКБ; Ирина Каримова — заведующая отделением ЧОДКБ; Наталья Кашутина — медсестра ЧОДКБ; Наталья Кузьмина — врач Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ; Оксана Пашкевич — медсестра ЧОДКБ; Анастасия Перевощикова — врач ЧОДКБ; Руслана Седых — заведующая отделением ОКБ № 2; Клавдия Сычева — врач Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ; Людмила Тамочкина — медсестра поликлиники ОКБ № 2; Наталья Ускова — заведующая лабораторией ОКБ № 2; Василина Чаткина — медсестра ЧОДКБ.

В мае-июле этого года специалисты ЧОДКБ и ОКБ № 2 вместе с коллегами из других медучреждений Челябинска в течение 70 дней работали в городе Макеевке Донецкой Народной Республики. На площадке местной больницы они проводили профилактические осмотры детей. Николай Ростовцев в конце 2022-го возглавлял команду врачей, оказывавших на Донбассе помощь маленьким жителям.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград 14 жителям Челябинской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Правда или ложь?»: челябинские эксперты развеяли шесть мифов о курении
Режим НМУ ввели в шести городах Челябинской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта