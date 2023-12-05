Путин удостоил государственных наград 21 медработника из Челябинска

Орденом Пирогова награждён заместитель главного врача Челябинской областной детской клинической больницы Николай Ростовцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены:
Елена Ковтунова — медицинский психолог Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ); Андрей Маслов — водитель автомобиля Областной клинической больницы № 2 (ОКБ № 2); Евгения Тяпкин — водитель автомобиля ЧОДКБ; Семён Ульянов — водитель автомобиля ЧОДКБ.
Медалью Луки Крымского отмечены:
Ольга Байшева — старшая медсестра ОКБ № 2; Ирина Благих — врач ОКБ № 2; Елена Васильева — врач ЧОДКБ; Регина Зарипова — врач поликлиники Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ; Наиля Изместьева — старшая медсестра ОКБ № 2; Юлия Калатина — врач ЧОДКБ; Ирина Каримова — заведующая отделением ЧОДКБ; Наталья Кашутина — медсестра ЧОДКБ; Наталья Кузьмина — врач Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ; Оксана Пашкевич — медсестра ЧОДКБ; Анастасия Перевощикова — врач ЧОДКБ; Руслана Седых — заведующая отделением ОКБ № 2; Клавдия Сычева — врач Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ; Людмила Тамочкина — медсестра поликлиники ОКБ № 2; Наталья Ускова — заведующая лабораторией ОКБ № 2; Василина Чаткина — медсестра ЧОДКБ.
В мае-июле этого года специалисты ЧОДКБ и ОКБ № 2 вместе с коллегами из других медучреждений Челябинска в течение 70 дней работали в городе Макеевке Донецкой Народной Республики. На площадке местной больницы они проводили профилактические осмотры детей. Николай Ростовцев в конце 2022-го возглавлял команду врачей, оказывавших на Донбассе помощь маленьким жителям.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград 14 жителям Челябинской области.