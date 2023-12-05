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5 декабря, источник: МК.RU Челябинск

Прямая линия Алексея Текслера собрала 5,5 тысяч обращений

Губернатор Челябинской области пообщается с жителями сегодня, 5 декабря.

По данным, на прямую линию уже поступило 5,5 тысячи обращений. Как считает член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко, жителей региона прежде всего волнует качество жизни, поэтому он уверен, что глава региона в своем общении обязательно обозначит направления, в которых будет двигаться область.

«Конечно, особое внимание будет уделено вопросам решения в регионе задач импортонезависимости для обеспечения технологического суверенитета, а вместе с ним и создания условий социальной защиты многонациональной общности людей. Уверен, Алексей Текслер обозначит и меры поддержки участников СВО, членов их семей. И конечно уделит внимание вопросам патриотического воспитания, межнационального и межконфессионального согласия», — прокомментировал Евгений Савченко.

Напомним, что прямая линия начнется в 12:00. Эфир будет доступен в группах Правительства Челябинской области во Вконтакте и Одноклассники, на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 1» и 31-й канал, на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск», на сайтах 1obl.tv и cheltv.ru, а также в группах медиахолдинга «ГранадаПресс».

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