5 декабря, источник: МК.RU Челябинск
Прямая линия Алексея Текслера собрала 5,5 тысяч обращений
Губернатор Челябинской области пообщается с жителями сегодня, 5 декабря.
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По данным, на прямую линию уже поступило 5,5 тысячи обращений. Как считает член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко, жителей региона прежде всего волнует качество жизни, поэтому он уверен, что глава региона в своем общении обязательно обозначит направления, в которых будет двигаться область.
«Конечно, особое внимание будет уделено вопросам решения в регионе задач импортонезависимости для обеспечения технологического суверенитета, а вместе с ним и создания условий социальной защиты многонациональной общности людей. Уверен, Алексей Текслер обозначит и меры поддержки участников СВО, членов их семей. И конечно уделит внимание вопросам патриотического воспитания, межнационального и межконфессионального согласия», — прокомментировал Евгений Савченко.
Напомним, что прямая линия начнется в 12:00. Эфир будет доступен в группах Правительства Челябинской области во Вконтакте и Одноклассники, на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 1» и 31-й канал, на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск», на сайтах 1obl.tv и cheltv.ru, а также в группах медиахолдинга «ГранадаПресс».