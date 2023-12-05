5 декабря, источник: АиФ Омск
Мэр Омска Сергей Шелст рассказал о круглосуточной работе дорожных служб
Всю ночь в Омске шёл снег. Утром жители города столкнулись с занесёнными дорогами и пробками.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, что бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства теперь работают в круглосуточном режиме. На помощь рабочим пришли даже инженеры УДХБ.
Совместными усилиями за сутки вывезли 5500 тонн снега и посыпали дороги более чем 1300 тоннами реагентов. Почти 7000 квадратных метрах дорог и тротуаров промели с помощью техники. Мэр добавил, что после чистки дорог рабочие займутся уборкой улиц, тротуаров и остановок.
Ранее мы сообщали, что Омск сковали 10-бальные пробки.