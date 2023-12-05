Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: АиФ Омск

Мэр Омска Сергей Шелст рассказал о круглосуточной работе дорожных служб

Всю ночь в Омске шёл снег. Утром жители города столкнулись с занесёнными дорогами и пробками.
Источник: Аргументы и факты

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, что бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства теперь работают в круглосуточном режиме. На помощь рабочим пришли даже инженеры УДХБ.

Совместными усилиями за сутки вывезли 5500 тонн снега и посыпали дороги более чем 1300 тоннами реагентов. Почти 7000 квадратных метрах дорог и тротуаров промели с помощью техники. Мэр добавил, что после чистки дорог рабочие займутся уборкой улиц, тротуаров и остановок.

Ранее мы сообщали, что Омск сковали 10-бальные пробки.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта