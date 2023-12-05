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5 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

В Кремле Абаев вручил грамоту Путину

В церемонии также участвовал 21 посол иностранных государств. Президент Российской Федерации еще раз напомнил о том, что в ноябре исполнилось 10 лет договору между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Хабар 24».

Источник: ИТАР-ТАСС

Посол Казахстана в России Даурен Абаев официально вручил верительную грамоту Владимиру Путину. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней участвовал 21 посол иностранных государств.

Говоря о десятилетии договора между нашими странами, Путин подчеркнул рекордные показатели взаимной торговли, многочисленные проекты в гуманитарной сфере, а также подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером Казахстана и будет всячески способствовать выполнению нашей страной функций председателя в ОДКБ и ШОС в 2024 году.

«Союзничество и стратегическое партнерство с Казахстаном опирается на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран. Важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей придал наш недавний визит в Астану. Вновь увидимся с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ», — резюмировал президент РФ Владимир Путин.

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