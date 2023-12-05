В Кремле Абаев вручил грамоту Путину

Посол Казахстана в России Даурен Абаев официально вручил верительную грамоту Владимиру Путину. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней участвовал 21 посол иностранных государств.
Говоря о десятилетии договора между нашими странами, Путин подчеркнул рекордные показатели взаимной торговли, многочисленные проекты в гуманитарной сфере, а также подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером Казахстана и будет всячески способствовать выполнению нашей страной функций председателя в ОДКБ и ШОС в 2024 году.
«Союзничество и стратегическое партнерство с Казахстаном опирается на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран. Важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей придал наш недавний визит в Астану. Вновь увидимся с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ», — резюмировал президент РФ Владимир Путин.