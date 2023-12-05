5 декабря, источник: АиФ Уфа
Владимир Путин удостоил жителей Башкирии государственных наград
Среди них родители и чиновник.
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Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии, подписав соответствующий указ.
Так, медали ордена «Родительская слава» получили Аль-Сурури Яхью Мохамед, Галия Давлетбаева, а также Дмитрий и Наталья Кормщиковы. В документе говорится, что глава государства таким образом отметил их «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Также почетной грамотой президента России наградили начальника управления по гуманитарным и социальным вопросам администрации Ленинского района Уфы Венеру Гафарову. Глава государства отметил ее трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.