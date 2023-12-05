Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: АиФ Уфа

Владимир Путин удостоил жителей Башкирии государственных наград

Среди них родители и чиновник.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии, подписав соответствующий указ.

Так, медали ордена «Родительская слава» получили Аль-Сурури Яхью Мохамед, Галия Давлетбаева, а также Дмитрий и Наталья Кормщиковы. В документе говорится, что глава государства таким образом отметил их «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Также почетной грамотой президента России наградили начальника управления по гуманитарным и социальным вопросам администрации Ленинского района Уфы Венеру Гафарову. Глава государства отметил ее трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта