Радий Хабиров рассказал о развитии полетной программы уфимского аэропорта

«Несмотря на сложные отношения с западными странами, мы продолжаем развивать полетную программу. Совместными усилиями открываем новые направления и усиливаем те, что пользуются популярностью у наших жителей», — отметил Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что в этом году увеличено количество рейсов в Анталью, Стамбул, Ташкент, Баку, Ереван. Запустили полеты в Самарканд, возобновлено — в Минск. По-прежнему востребованными остаются Дубай, Шарм-эль-Шейх, Шарджа.
По статистике, жители Башкортостана довольно часто покупают билеты и по России — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Новосибирск. По сравнению с прошлым годом стало больше внимания к Астрахани, Махачкале, Минводам, Омску, Сочи, Сургуту. Из нового — в этом году открыли прямое авиасообщение с Ярославлем и Владикавказом. Аэропорт Уфы работает с 40 авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 69 направлениям, из них 50 — на внутренних воздушных линиях и 19 на международных.
«Рекордные цифры появились не на ровном месте. Это хороший индикатор развития нашей экономики, результат дипломатических переговоров и анализа, что нужно людям. Наши жители активны — ездят в командировки, в путешествия, на отдых. Нам нужно создавать для этого комфортные условия. Это очень важно», — резюмировал Глава республики.