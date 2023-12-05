В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов

«Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины», — отметил он.
Так Столтенберг ответил на вопрос журналиста украинского телеканала ICTV, угасает ли западная помощь Киеву или она такая же, как и раньше, учитывая, что Братислава, Амстердам и Будапешт меняют риторику.
В качестве примеров поддержки генсек привел передачу ВСУ боеприпасов и оружия, ракет, систем ПВО, танков, создание тренировочного центра для обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, а также желание Германии и Нидерландов предоставить Киеву десять миллиардов долларов. Кроме того, по его мнению, Украина «все ближе и ближе продвигается к полноценному членству в НАТО».
При этом на прошлой неделе Столтенберг признал, что полноценное членство Украины в альянсе «невозможно во время вооруженного конфликта». Кроме того, на заседании глав МИД стран НАТО союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашения не получит.
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.
Несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.