09:53 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия будет производить снаряды для Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — РИА Новости. Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро», — сказал Хяккянен.

Министр подчеркнул, что решение, вероятно, будет принято до Рождества (до 24 декабря).

Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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