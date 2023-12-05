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5 декабря, источник: СуперОмск

Что обсуждали глава Омской области Виталий Хоценко и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 5 декабря 2023 года рассказал аудитории своего телеграм-канала о встрече с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, в ходе которой обсуждался промышленный потенциал региона.

«Сейчас все омские предприятия, которые выполняют гособоронзаказ и входят в контур “Ростеха”, слаженно работают над поставленной Родиной задачей. Выпуск продукции вырос, специалисты постоянно совершенствуют производство», — пояснил глава региона, добавив, что кадровый вопрос в подобных организациях также входит в число приоритетов.

По оценке Виталия Хоценко, совместными усилиями в Омской области удается вернуть престиж рабочих профессий: заводы обеспечиваются притоком новым молодых кадров, зная, что получат достойные условия труда и уровень заработной платы. На встрече прозвучали данные о порядка 12,5 тысячи человек, трудоустроенных за последние 2 года.

Глава региона добавил, что Сергею Чемезову как главе попечительского совета Федерации велоспорта России была интересна тема проведения соревнований и других заметных событий по этой дисциплине.

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