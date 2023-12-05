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5 декабря, источник: Pchela.News

ЗАПИСЬ ЭФИРА: началась прямая линия с губернатором Алексеем Текслером

В Челябинской области началась прямая линия с губернатором Алексеем Текслером. Приём вопросов главе региона продолжается, он продлится до окончания мероприятия.

Обращение к губернатору можно оставить несколькими способами:

зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить видеофайл; задать текстовый вопрос на сайте можно, нажав на активный баннер «Задать вопрос», который автоматически откроет страницу «Госуслуг», где необходимо заполнить предложенную форму обратной связи; по телефону горячей линии 8−800−500−74−50.
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Видео: ЦУР Челябинской области/Vk.com.

Прямая линия транслируется в эфире:

на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 1» и 31-й канал; на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск»; в социальных сетях правительства Челябинской области.

По данным правительства региона, на утро вторника, 5 декабря, южноуральцы задали Алексею Текслеру более 5,5 тысяч вопросов.

В прошлом году прямая линия с губернатором прошла 14 декабря. Алексею Текслеру поступило почти 4,5 тысячи вопросов от южноуральцев, которых больше всего волновали темы ЖКХ, социального обслуживания, здравоохранения, благоустройства и состояния дорог. Во время прямого эфира губернатор назвал сроки открытия новых школ в двух микрорайонах Челябинска, сообщил о грандиозных планах по переработке мусора и возмутился неработающими в посёлках региона фельдшерско-акушерскими пунктами.

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