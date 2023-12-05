5 декабря, источник: Наш Красноярский край
Михаил Котюков встретился с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным
В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие региона.
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщил Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.
В ходе рабочей встречи обсуждалось социально-экономическое развитие региона и подвели предварительные итоги жилищного и дорожного строительства.
— На встрече обсудили ключевые вопросы по строительству линии метротрамвая в Красноярске, в том числе исполнение поручений по итогам моего визита в Красноярск летом. Еще один вопрос: социально-экономическое развитие региона. Подвели предварительные итоги жилищного и дорожного строительства. С начала года в Красноярском крае ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилья, а также уложили более 2,76 млн кв. м дорожного покрытия в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», — отметил Марат Хуснуллин.