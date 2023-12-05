Куйвашев отвечает на самые больные вопросы свердловчан: онлайн-трансляция

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11:45 Прямую трансляцию ведет телеканал ОТВ. О том, что губернатор выйдет в эфир, стало известно 28 ноября. Тогда же свердловчанам предложили оставлять свои вопросы губернатору до 20:00 часов 4 декабря.
12:07 05.12.2023 Выступление губернатора началось с одной из главных тем 2023 года. «Пожароопасный сезон был беспрецедентно сложным», — сказал Куйвашев. «Были пожары в Сосьве, Таежном, Шайдурихе. Слава богу успели все сделать (восстановить жилье — прим. ред.) до холодов. Не скрою, было достаточно напряженно», — отметил глава региона. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.
12:10 05.12.2023 «Увеличили финансирование на приобретение техники, задача сейчас — потушить торфяные пожары, кто не знает, они и зимой горят. Ну и нужно готовиться к следующему пожароопасному сезону», — напомнил Куйвашев.
12:12 05.12.2023 Куйвашев напомнил, что погорельцам — в Сосьве, Шайдурихе, Таежном — выделили либо материальную компенсацию, либо новые дома. Жители Сосьвы попросили губернатора о новой школе. «Школа есть, но ей больше ста лет. Поэтому новую школу, безусловно, строить будем — в 2024 году», — отметил Куйвашев.
12:16 05.12.2023 Среди обращений, которые поступают к губернатору — от жителей Сысертского городского округа. Они против строительства мусоросортировочного комплекса. «Вопрос с мусором всегда стоит остро, но это не полигон, не свалка. Это мусоросортировочный завод, эко-комбинат, где будет использоваться вторсырье. Участки еще выбираются, в том числе в Сысертском округе. Решение будет принято весной. Я все понимаю, но затягивать вопрос мы не можем. Северный полигон практически исчерпал ресурсы, его необходимо будет рекультивировать после постройки нового», — отметил Куйвашев. Более того, если строить полигон вдали от населенных пунктов, плата за утилизацию мусора будет дороже, ляжет на жителя.
12:20 05.12.2023 Волнуют горожан и цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц составила 150 рублей. «Мы встречались с представителями сетевых магазинов, говорили о том, чтобы наценка на яйца была практически по себестоимости», — отметил губернатор.
12:23 05.12.2023 Губернатор прокомментировал конфликт вокруг строительства корпуса единственного в УрФО училища олимпийского резерва и спорткомплекса у парка 50-летия ВЛКСМ. МЕстные жители боятся, что из-за стройки пропадет парк. Евгений Куйвашев успокаивает — на территорию парка строители заходить не будут. Новое здание появится на земле, которая принадлежит училищу. Более того, парк благоустроят, пообещал губернатор.
12:26 05.12.2023 Жители Косулино пожаловались, что в детский сад страшно водить детей — он находится в плачевном состоянии. «Была проблема с выделением земли для строительства детского сада, но площадка найдена. В бюджете 2024 года предусмотрены деньги на это, построим детский сад в течение года-полутора лет. Он будет рассчитан на 300 мест», — заявил Куйвашев.
12:29 05.12.2023 Еще один больной вопрос — дефицит кадров. «У нас самый низкий процент безработицы, предприятия ведут конкурентную борьбу. Необходимо решать проблему через нестандартные подходы и мы ими воспользовались — была апробирована модель профессионалитета — по семи направлениям ведется ускоренная подготовка специалистов. Планируем практику расширять», — отметил губернатор. Также он рассказал об инициативе замгубернатора Алексея Шмыкова, который придумал такой проект: школы договариваются с техникумами, и старшеклассники проходят там уроки профориентации. В перспективе ученики смогут получить в техникуме рабочую специальность. После 11 класса, если не хочешь учиться дальше — у тебя есть все навыки и возможности, чтобы сразу найти хорошую работу на предприятии.
12:31 05.12.2023 Жители Екатеринбурга пожаловались на нехватку общественного транспорта. Евгений Куйвашев пообещал взять вопрос на контроль, подключить и областное министерство транспорта. «А любом большом городе есть проблема с общественным транспортом […] Найдем оптимальные пути решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски на необходимое направление. Город — живой организм, и нуждается в корректировки. Я уверен, городские власти найдут решение», — отметил губернатор.
12:33 05.12.2023 Автомобилисты жалуются на Пермский тракт. После того, как стало известно о планах соединить дорогу с федеральной трассой М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, там начались масштабные ремонтные работы. Из-за них водители часто стоят в пробках. «Надо набраться терпения. В следующем году дорога уже будет сдана», — успокоил губернатор.
12:38 05.12.2023 За последний месяц было много обращений от жителей Верхней Пышмы, они жаловались на отмену автобусов. При этом, отметил губернатор, «существование пассажирского транспорта должно быть подкреплено экономической целесообразностью». Сейчас в Верхней Пышме есть трамваи до Екатеринбурга, как альтернатива автобусам. «Ситуацию мониторим, рассмотрим варианты оптимизации для удобства жителей», — отметил Куйвашев. Также власти планируют строительство нового трамвайного маршрута — из Екатеринбурга в Среднеуральск.
12:40 05.12.2023 Губернатор о санкциях: «Это сложно, но руки опускать не стоит, нужно искать новые формы, подходы и людей, которые это сделают. Люди у нас талантливые, пытливые и настойчивые и сомнений в том, что все получится, нет». В частности, Куйвашев привел в пример разработку Уральского завода гражданской авиации — самолеты «Байкал». «Кто бы думал, что у нас будет развиваться авиастроение. На него большое количество предзаказов, в 2024 году уже пойдет в серию», — добавил губернатор.
12:44 05.12.2023 Жители Уктуса в Екатеринбурге, где рядом со школами и жилыми домами хотят построить исправцентр ГУФСИН, просят губернатора обратить внимание на новую стройку. Они опасаются такого соседства, при этом, говорит губернатор, в исправцентре будут находиться люди, которые уже встали на путь исправления. «Это те же люди, которые через полгода будут жить в квартирах с нами по соседству. Нужно объяснять жителям, рассказывать, что ничего страшного в этом нет», — отметил Куйвашев.
12:46 05.12.2023 Среди крупных дорожных проектов в Екатеринбурге в 2024 году — запуск первого этапа развязки на «Калине». «Долгожданный проект, финансовоемкий (больше 8 млрд рублей). В следующем году первый этап — прямой ход — будет запущен», — отметил Куйвашев.
12:47 05.12.2023 Также в 2024 году начнется расширение северной части ЕКАДа. От Тюменского тракта в сторону Тагильского. А потом от Тагильского до Пермского. Движение по северному участку прерываться не будет.
12:48 05.12.2023 Жители поселка Монетный, которые пожаловались на аварийное жилье, в 2024 году получат новые дома.
12:54 05.12.2023 Формирование медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга — еще один вопрос, который на контроле у властей. «Это вызов для нас, потому что проект финансовоемкий. В том месте, где будет медкластер, уже построено общежитие. Будем заниматься продвижением этого проекта на федеральном уровне. Проект непростой, но шаг за шагом реализуем его», — отметил Куйвашев.
12:56 05.12.2023 На Химмаше в Екатеринбурге закрыли единственный Дом культуры. Местные жители недовольны и спрашивают, когда он откроется снова. «Недавно нам удалось договориться с собственником [ДК] по обмене участка. Уверен, в январе 2024 года история получит продолжение, мы начнем разрабатывать проект реконструкции ДК с поэтапным вводом кружков и аудиторий для занятий детей», — отметил губернатор.
12:56 05.12.2023 На общественный транспорт жалуются и жители Каменска-Уральского. «То, как работает общественный транспорт на территории, это входит в ваши обязанности», — отметил Евгений Куйвашев и призвал глав городов внимательно относиться к таким обращениям и искать варианты, как решать такие вопросы.
12:59 05.12.2023 У Евгения Куйвашева спросили, не останется ли Свердловская область без штанов — слишком часто берет в долг. «Берем не больше, чем имеем. Если нам дают, значит, кредитные учреждения нам верят. Если начали строить дорогу, а денег не хватило, берем кредит и достраиваем. Ничего в этом страшного нет», — отметил губернатор.
13:02 05.12.2023 Жители Солнечного в Екатеринбурге интересуются, как будет развиваться их район. «В следующем году будет введен в эксплуатацию губернаторский лицей, 1 сентября распахнет свои двери для учащихся до пятого класса. Также в 2024 году начнем строительство детского сада рядом», — отметил губернатор.
13:05 05.12.2023 «В этом году реконструировано около 30 школ, построено девять новых. Понимаем, что школ не хватает. В следующем году продолжим реконструкцию учреждений», — рассказал Куйвашев.
13:07 05.12.2023 Жители Верхних Серег пожаловались на отсутствие поликлиники. Губернатор рассказал, что в 2024 году в Свердловской области появятся восемь новый медучреждений. В том числе здание одноэтажной амбулатории в Верхних Серьгах.
13:10 05.12.2023 В Каменске-Уральском в 2024 году начнется строительство дублера Байновского моста. «Это будет железобетонный мост», — пояснил губернатор. В целом в следующем году в Свердловской области планируется построить несколько мостов.
13:14 05.12.2023 На прямой линии с губернатором — жители Первоуральска, в чьих домах вода то совсем пропадает, либо ужасного качества. «Я поручил главе заниматься точечным подвозом воды, пока не будет устранена авария. Четко и понятно обозначить часы воды в цистернах. Все специалисты заняты устранением проблемы — сети старые, ломаются. Городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Ее нужно разработать, представить в правительстве региона и на нее будет закладываться финансирование», — рассказал губернатор. Также он предложил главам муниципалитетов активнее привлекать концессионеров, потому что бюджетными средствами в таких вопросах сложно обойтись.
13:16 05.12.2023 Губернатору пожаловались на дорогу Барачинский — Нижний Тагил, которую не ремонтируют. «Нужно передать ее на баланс области. Если [администрация округа] успеет передать до начала дорожных работ, в следующем году начнем ремонт», — отметил Куйвашев.
13:19 05.12.2023 Про туристическую инфраструктуру Ирбита, который будет праздновать 400-летний юбилей. «Там появится кванториум — подобные уже есть в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Нужно совершенствовать социальную инфраструктуру — модернизировать действующие учреждения культуры. Ирбит — наша уральская шкатулочка, которая должна к своему юбилею преобразиться», — отметил Куйвашев. Также он добавли, что к 400-летию город получит электропоезд «Ласточка».
13:22 05.12.2023 Обращаются к губернатору и родители студентов-программистов. Просят пояснить, будет ли для них работа в Свердловской области. «IT-специалисты точно найдут работу в регионе, уезжать никуда не нужно. Весь мир живет с использование интернета и цифрового пространства. Даже с 3 и 4 курса можно работать, зарабатывать, компаний у нас много», — успокоил Куйвашев.
13:25 05.12.2023 Продолжили тему трудоустройства студенты журфака УрФУ. «Человек, который хочет работать, всегда найдет, чем заняться. Возможности у нас огромные, кадры нужны во всех сферах.», — повторился губернатор.
13:29 05.12.2023 В Свердловской области продолжает работать горячая линия по вопросам мобилизации. По словам Евгения Куйвашева, с того момента, как она заработала, от свердловчан поступило 32 тысячи обращений — начиная от вопросов призыва, заканчивая вопросами поиска военнослужащих, денежных выплат. «И самое главное, что с помощью линии мы решаем конкретные проблемы людей», — отметил губернатор.
13:31 05.12.2023 Губернатору указали на проблему детей-сирот, которые подолгу ждут своей очереди на жилье. «Мы не самые отстающие в России, огромное количество денег вкладываем в эту тему. Есть федеральная мера поддержка, планируем приземлить ее на регион и улучшить ситуацию», — отметил Куйвашев.
13:32 05.12.2023 Из Камышлова поступила жалоба на то, что перестали подключать к газу. «Там закончились лимиты на подключение газа. Но проблема решается: городской округ включен в госпрограмму развития ЖКХ. Пуск газопровода планируется в конце 2025 года. После его ввода более 2 тысяч домовладений получат возможность газификации», — рассказал Куйвашев.
13:35 05.12.2023 Учитель начальных классов в школе-интернате «Эхо» в Екатеринбурге для детей с нарушением слуха попросила у губернатора два сверхмощных слуховых аппарата. Евгений Куйвашев поручил министру образования и молодежной политики связаться с директором учреждения и разобраться, требуются ли аппараты и другим учителям в школе.
13:37 05.12.2023 Напоследок губернатор призвал свердловчан присоединиться к акции «Елка желаний». «Я решил, что в этом году должна исполниться мечта каждого ребенка из всех 70 детских домов, где находятся 2500 детей. Они загадывают простые подарки — билет в аквапарк “Лимпопо”, коньки, велосипед. Что, мы 2,5 тысячам детей не сможем положить под елку такие подарки», — отметил Куйвашев.
13:40 05.12.2023 Прямая линия с губернатором длилась один час 39 минут. URA.RU завершает трансляцию.
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