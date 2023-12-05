5 декабря, источник: РИА Новости
Суд оставил под стражей экс-главу правительства Самарской области
Суд отклонил апелляцию на арест экс-главы самарского правительства Кудряшова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
САМАРА, 5 дек — РИА Новости. Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего вице-губернатора — главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Постановление Кировского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката отклонить», — сказал судья. Обжаловать решение облсуда можно в Шестом кассационном суде в Самаре.
По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро «Театральная», в 2022—2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы «Волгатрансстрой», которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД.
В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиарда рублей, которые были перечислены из резервного фонда области компании «Волгатрансстрой», отмечало следствие. В СИЗО в рамках этого расследования также попал врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев за махинации с проектированием станции метро «Самарская».