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5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Минфин перераспределит деньги, предусмотренные для Министерства обороны

Белорусские власти приняли решение равномерно перераспределить бюджетные ассигнования на оплату труда военных и гражданских, занятых в секторе по мобилизационной подготовке и не только.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Расходы республиканского бюджета, предусмотренные на нужды Министерства обороны, будут увеличены за счет уменьшения расходов на другие статьи, говорится в постановлении Совмина № 861, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Выделением средств и перераспределением ассигнований традиционно займется финансовое ведомство республики — Минфин.

Бюджетные расходы под конец года будут увеличены на оборону и вооруженные силы — для обеспечения оплаты труда — почти на 10,6 млн рублей.

На оплату труда в сфере обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации выделено 400 тысяч рублей.

Эти расходы будут увеличены за счет уменьшения других расходов, предусмотренных Минобороны на:

  • медицинскую помощь населению для обеспечения оплаты труда (7,95 млн рублей);
  • высшее и послевузовское образование для обеспечения оплаты труда (2,8 млн рублей);
  • прочие вопросы в области физической культуры и спорта для обеспечения оплаты труда (120 тысяч рублей);
  • прочие вопросы в области культуры для обеспечения оплаты труда (75 тысяч рублей);
  • государственный санитарный надзор для обеспечения оплаты труда (42 тысячи рублей).

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