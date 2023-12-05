Минфин перераспределит деньги, предусмотренные для Министерства обороны

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Расходы республиканского бюджета, предусмотренные на нужды Министерства обороны, будут увеличены за счет уменьшения расходов на другие статьи, говорится в постановлении Совмина № 861, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
Выделением средств и перераспределением ассигнований традиционно займется финансовое ведомство республики — Минфин.
Бюджетные расходы под конец года будут увеличены на оборону и вооруженные силы — для обеспечения оплаты труда — почти на 10,6 млн рублей.
На оплату труда в сфере обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации выделено 400 тысяч рублей.
Эти расходы будут увеличены за счет уменьшения других расходов, предусмотренных Минобороны на: