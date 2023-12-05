Смогут работать сразу после школы: Куйвашев о светлом будущем свердловских выпускников

Суть реформы в прохождении обязательной профориентации старшеклассников в техникуме. После выпуска школьники могут продолжить обучение в ПТУ, но и те, кто выберут высшее образование, уже будут иметь навыки для работы. «Это даст возможность сразу после школы, учась на заочном обучении пойти работать и получать достойную заработную плату», — заявил Куйвашев.
«Будем готовить специалистов рабочим специальностям: операторов станков ЧПУ, электромонтеров, строителей и так далее», — поделился губернатор.
Он также добавил, что для улучшения кадрового обеспечения региона будут привлекаться наблюдательные советы из числа потенциальных потребителей и тех компаний, которые нуждаются в кадровых ресурсах. Именно они будут заниматься целевыми наборами, в том числе за счет оплаты от того или иного предприятия.
«Это достаточно серьезная реформа. Это будет более точечная целевая работа. Другие области уже посматривают — из Челябинска коллеги уже приезжали, смотрели и, я думаю, что этот проект пойдет, полетит», — добавил Куйвашев.