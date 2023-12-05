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5 декабря, источник: Nakanune.ru

Смогут работать сразу после школы: Куйвашев о светлом будущем свердловских выпускников

Старшеклассников свердловских школ будут в обязательном порядке отправлять на получение специальности в ПТУ. Об этом во время «прямой линии с губернатором» заявил глава региона Владимир Куйвашев. По его словам, «Реформа Шмыкова» — его заместителя, который и предложил данную идею, успешно показала себя в Каменске-Уральском, а другие регионы уже подсматривают у Среднего Урала.

Суть реформы в прохождении обязательной профориентации старшеклассников в техникуме. После выпуска школьники могут продолжить обучение в ПТУ, но и те, кто выберут высшее образование, уже будут иметь навыки для работы. «Это даст возможность сразу после школы, учась на заочном обучении пойти работать и получать достойную заработную плату», — заявил Куйвашев.

«Будем готовить специалистов рабочим специальностям: операторов станков ЧПУ, электромонтеров, строителей и так далее», — поделился губернатор.

Он также добавил, что для улучшения кадрового обеспечения региона будут привлекаться наблюдательные советы из числа потенциальных потребителей и тех компаний, которые нуждаются в кадровых ресурсах. Именно они будут заниматься целевыми наборами, в том числе за счет оплаты от того или иного предприятия.

«Это достаточно серьезная реформа. Это будет более точечная целевая работа. Другие области уже посматривают — из Челябинска коллеги уже приезжали, смотрели и, я думаю, что этот проект пойдет, полетит», — добавил Куйвашев.

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